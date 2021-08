Call of Duty: Vanguard, il gameplay verrà presentato alla Gamescom 2021

Non dovremo attendere a lungo per vedere in azione Call of Duty: Vanguard. Il gioco infatti sarà tra i protagonisti della Gamecom 2021, con il primo video gameplay che verrà presentato in occasione dell'Openig Night Live.

L'annuncio è arrivato su Twitter da Geoff Keighley, che ha confermato che il reveal del gameplay del nuovo Call of Duty avverrà proprio durante lo show inaugurale della kermesse di Colonia. Durante l'evento inoltre saranno presenti anche l'attrice Laura Bailey, che interpreta uno dei protagonisti dello sparatutto, e gli sviluppatori di Sledgehammer Games. Insomma si tratta di un'ottima occasione per conoscere i primi dettagli e farci un'idea del gameplay di Call of Duty: Vanguard.

La Gamescom Opening Night Live si svolgerà mercoledì 25 agosto a partire dalle 20:00 italiane. Stando alle parole di Keighley, l'evento durerà circa due ore, durante le quali ci saranno nuovi annunci e aggiornamenti su oltre titoli in sviluppo.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Vanguard sarà disponibile a partire dal 5 novembre per PS5, Xbox Series X | S, PS4, Xbox One e PC. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di guardare il trailer di presentazione pubblicato ieri e leggere la nostra anteprima sul nuovo sparatutto di Sledgehammer Games.