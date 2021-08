Splitgate: Arena Warfare, open beta estesa: 10 milioni di download

L'open beta di Splitgate: Arena Warfare, è stata estesa per via dello straordinario successo del gioco, che ha totalizzato oltre 10 milioni di download in meno di 30 giorni: un risultato eccezionale per il titolo di 1047 Games.

Se ricordate, il mese scorso è successo addirittura che la beta di Splitgate sia stata rimossa dagli sviluppatori per eccessiva richiesta, ed è anche per questo motivo che i server del gioco verranno potenziati.

Nello specifico, gli autori puntano a portare la capacità dell'infrastruttura da 4.000 a 175.000 giocatori in contemporanea, riducendo contestualmente i tempi di attesa per entrare in partita per portarli sotto i dieci minuti.

Gli aggiornamenti al framework di back-end del gioco vengono implementati quotidianamente, insieme a continui aggiornamenti minori e correzioni di bug.

Lo studio ha in programma diversi aggiornamenti di nuovi contenuti per i fan, incluso un aggiornamento programmato per oggi con la modalità "Duo classificata" - molto richiesta - e una maggiore capacità del server. La società ha anche in programma un annuncio importante per i giocatori alla Gamescom 2021 di questo mese.

"Questo è stato il periodo più surreale della mia vita", ha dichiarato Ian Proulx, CEO e co-fondatore di 1047 Games. "Il supporto dei fan dimostrato durante il nostro lavoro per migliorare la loro esperienza di gioco è stato davvero incredibile."

Splitgate: Arena Warfare, una sequenza di combattimento

"Non avremmo mai immaginato una scalata così veloce e, di conseguenza, abbiamo dovuto superare delle sfide per stare al passo con la domanda dei giocatori."

"Abbiamo raggiunto diversi traguardi importanti in breve tempo, creando una piattaforma stabile in cui i fan possono aspettarsi di trovare un server su cui giocare in tempi relativamente brevi, e sono orgoglioso di ciò che il nostro team ha realizzato, ma c'è ancora molto da fare!"

Proulx ha continuato: "Osservando i problemi che affliggono la scalabilità del backend del gioco, il processo include molto di più della semplice gestione della capacità del server. Ci concentriamo sul mantenere il gioco stabile per i fan e sull'interazione sulla capacità simultanea del gioco per ridurre al minimo i tempi di attesa."

"Desideriamo farlo nel modo giusto e vogliamo essere preparati per un forte aumento di giocatori quando lo lanceremo ufficialmente, continuando allo stesso tempo a migliorare la beta con aggiornamenti frequenti, funzionalità aggiuntive e miglioramenti alla capacità del server."