Splitgate ha troppo successo, beta rimossa dagli sviluppatori per eccessiva richiesta

Splitgate ha avuto talmente tanto successo da diventare protagonista di un caso strano: gli sviluppatori hanno dovuto rimuovere la beta per l'eccessiva richiesta, ovvero a causa dell'enorme quantità di persone che la volevano scaricare e giocare, non gestibile dall'infrastruttura messa in piedi per il supporto online.

Splitgate è uno sparatutto free-to-play che punta a unire le caratteristiche di Halo a quelle di Portal, e sebbene il concept di base messo in questi termini possa sembrare molto bizzarro, in verità sembra che sia riuscito a far funzionare la strana amalgama di caratteristiche, tanto da ottenere un successo inaspettato già in questa prima fase di beta test.

Il team di sviluppo 1047 Games è molto piccolo, composto praticamente da 4 persone, e si è trovato totalmente spiazzato dalla notorietà raggiunta da Splitgate nel giro di pochi giorni, considerando che solo ieri si parlava di 600mila download in meno di una settimana di Open Beta.

Al di là della gioia derivata da questo successo, la questione ha iniziato a comportare anche alcuni problemi tecnici, perché l'infrastruttura online messa in piedi per gestire il multiplayer free-to-play del gioco non era adeguata a sostenere un carico di lavoro del genere, cosa che ha spinto il team a rimuovere la beta.



La beta di Splitgate è stata dunque messa offline, almeno per qualche ora, in modo da limitare gli accessi e consentire a 1047 Games di studiare la situazione e apporre necessari cambiamenti e potenziamenti ai server in modo da poter ripartire al meglio, considerando che la data di uscita è ormai vicina, fissata per il 27 luglio con la Season 1 in partenza.

Ricordiamo che Spltgate uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, con cross-play previsto fra tutte le piattaforme.