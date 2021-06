Splitgate: data di lancio e data della beta, il gioco è in arrivo a breve

1047 Games ha svelato la data d'uscita ufficiale e la data della beta pubblica di Slipgate, il suo nuovo sparatutto online free-to-play di stampo fantascientifico. La versione finale, o almeno la prima versione finale, con tanto di Season 1, sarà disponibile a partire dal 27 luglio 2021, mentre la beta sarà rilasciata il 1° luglio e sarà giocabile fino al 6 luglio.

Su Xbox One e Xbox Series X e S è già scaricabile una demo pre-beta. Slipgate è previsto anche per PC, PS4 e PS5. Rilasciato inoltre un nuovo trailer, tanto per gradire e vedere il gioco in azione:

Leggiamo la descrizione ufficiale di Slipgate:

Splitgate combina elementi sparatutto multiplayer, fantascientifici e frenetici con i portali controllati dal giocatore. Il gioco è stato fin da subito apprezzato sia dalla critica che dai fan per aver aggiunto una dimensione completamente nuova al genere FPS e, con i recenti finanziamenti, lo studio ha notevolmente aumentato la pipeline di produzione dei contenuti di gioco, aggiungendo diversi nuovi talentuosi membri al suo team di sviluppatori e raggiungendo nuovi giocatori tramite una campagna di marketing aggressiva.

Insieme a sfide avvincenti, classifiche e oltre una dozzina di modalità di gioco casual e competitive, Splitgate uscirà con più di 20 mappe, ognuna con la propria impostazione e stile di gioco unici. Le mappe includono una struttura di ricerca all'interno di un vulcano attivo, un hotel di lusso sottomarino, il sito di uno schianto alieno, una casa sull'albero futuristica, una miniera abbandonata e molto altro. Ogni mappa ha il suo aspetto e la sua atmosfera e si presta ad essere giocata in modo diverso, premiando i giocatori che sapranno adattare le loro tattiche al combattimento frenetico e ricco di portali che solo Splitgate offre.

Ian Proulx, co-fondatore e CEO di 1047 Games, ha dichiarato: "Da bambino che giocava a Portal per la prima volta molti anni fa, ho avuto l'idea di inserire i portali in un gioco FPS. Era un'idea così ovvia per me che temevo che un grande studio lo avrebbe fatto prima che io crescessi e potessi farlo da solo. Splitgate è il culmine di tanto duro lavoro da parte di una squadra straordinaria. Siamo oltremodo entusiasti di vedere come la competizione e gli stili di gioco si evolvono con l'afflusso di nuovi e abili giocatori su console e non vediamo l'ora di mostrare a tutti cosa c'è in serbo per futuri aggiornamenti".