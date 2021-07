Offerte Amazon: fino al 29 luglio -30% su una serie di prodotti Amazon Warehouse

Con le offerte Amazon di oggi torna una delle iniziative più interessanti e apprezzate di Amazon, con uno sconto del 30% sui prodotti Amazon Warehouse raggiungibili da questa pagina.

L'iniziativa è valida da oggi 23 luglio fino alla mezzanotte del 29 luglio e aggiunge il 30% di sconto al prezzo già ribassato dei prodotti di usato garantito Amazon Warehouse. Lo sconto del 30% sul prezzo viene applicato direttamente nel carrello.

Tra le offerte più interessanti del momento troviamo il monitor da gioco Samsung Odyssey G7, uno schermo 1440p caratterizzato da curvatura 1000R e refresh 240 Hz, assieme al monitor BenQ Zowie XL2546 che arriva alla stessa frequenza, e quindi numero di frame per secondo massimi, ma è piatto e con risoluzione 1080p, la stessa del più modesto ma comunque valido monitor ASUS VG279Q 27, con risoluzione 1080p e refresh 144 Hz.

A metà tra gaming e sfera professionale troviamo invece il dispositivo di acquisizione esterno Elgato HD60 S+ e quello interno Elgato 4K60 Pro MK.2. Uscendo dal gaming si fanno notare le ottime cuffie wireless Sony WH-CH700 con cancellazione attiva del rumore.

Un monitor reattivo e dall'immagine vibrante

