Dead Space, 5 cose da sapere sul remake

Dead Space è realtà. Esiste un teaser che lo testimonia, il sito ufficiale, la conferma che arriverà su PS5, Xbox Series X|S e PC, la pagina Facebook di nuovo attiva, insomma abbastanza prove per non farci temere in un progetto fantasma: è vero, non abbiamo nemmeno un probabile anno di lancio, per quanto il fatto che esca sulle console di ultima generazione faccia pensare come minimo a un tardo 2022, se non addirittura oltre, però abbiamo solide prove della sua esistenza. Un progetto che ha riacceso l'entusiasmo dei fan, ma anche un'operazione intrigante, non possiamo negarlo. Dopotutto, e sfortunatamente, la saga di Dead Space è morta con il terzo capitolo otto anni fa e la chiusura di Visceral Games non giocava certo a favore di una sua potenziale rinascita.

Invece EA ha voluto scommetterci ancora una volta, una decisione che ci trova assolutamente favorevoli, ma soprattutto curiosi su come si vorrà approcciare: a differenza di Resident Evil, che pur avendo i suoi venticinque anni sulle spalle è sempre andato avanti nel corso del tempo avvicinando nuovi giocatori di volta in volta, Dead Space ha avuto una battuta d'arresto che l'ha alienato dalle conoscenze del pubblico più ampio e generalista - quello che fa davvero la differenza nelle vendite, rispetto a una nicchia di persone che, per quanto appassionate, non pesa molto sul piatto della bilancia.

Questo significa doverlo ripensare in un'ottica che sia familiare e soprattutto attuale, in modo da attirare la fetta che conta. Non abbiamo idea di come voglia farlo ma nell'attesa proviamo a riassumere tutte le informazioni disponibili: ecco 5 dettagli che potreste esservi persi sul remake di Dead Space.