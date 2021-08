Forza Horizon 5, nuovo video approfondimento alla Gamescom 2021: ecco quando

Forza Horizon 5 sarà presente alla Gamescom 2021 con un nuovo approfondimento in video che verrà trasmesso dopo la conferenza Xbox, per la precisione il 24 agosto alle 20.30, ora italiana.

Sappiamo già che lo showcase di Xbox alla Gamescom 2021 si svolgerà il 24 agosto alle 19.00, ma è difficile immaginare l'assenza del racer targato Playground Games durante lo show.

Crediamo dunque che le cose andranno in questa maniera: verrà mostrato un nuovo trailer di Forza Horizon 5 nel corso della conferenza, dopodiché ci sarà appunto l'approfondimento.

La condivisione dello stesso palcoscenico per le produzioni Xbox e Bethesda ha portato inevitabilmente a un "affollamento" della scaletta che in precedenza poteva essere gestita diversamente.

Da qui la soluzione immaginata per Forza Horizon 5, che rimane uno dei titoli più importanti della line-up Microsoft per quest'anno e che sarà disponibile a partire dal 9 novembre su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.