Pokémon GO: Oshawott protagonista del Community Day di settembre

Niantic ha annunciato un nuovo Community Day di Pokémon GO. L'evento si svolgerà domenica 19 settembre e avrà come protagonista Oshawott, lo starter d'acqua dei titoli di quinta generazione.

A partire dalle 11:00 fino alle 17:00 italiane del 17 settembre, Oshawott apparirà più spesso allo stato selvatico e sarà attratto dai moduli esca pluviali. Non solo, le probabilità di incontrare un esemplare cromatico saranno maggiori. Come bonus, per tutta la durata dell'evento gli aromi e le esche dureranno tre ore e inoltre otterrete il triplo dei punti esperienza per ogni Pokémon catturato.

Evolvendo un Dewott, l'evoluzione di Oshawott, durante il Community Day otterrete un Samurott in grado di utilizzare l'attacco caricato Idrocannone. Inoltre il Pokémon da ora può imparare la mossa Conchilama.

Le novità dell'evento non si concludono qui. Infatti scattando una foto durante il Community Day "riceverete una sorpresa", stando quanto apprendiamo dal sito ufficiale. Inoltre potrete acquistare un pacco speciale per 1280 Pokémonete contenente 50 Ultra Ball, cinque Fortunuovo, cinque moduli esca pluviali e un MT attacco veloce fuoriclasse, nonché mettere le mani su sticker ispirati a Oshawott dai Pokéstop, scartando pacchi o dal negozio.

