Leggende Pokémon: Arceus, la nuova anteprima

Il reveal di Leggende Pokémon: Arceus ci aveva lasciati pieni di dubbi e perplessità perché sulla carta la nuova serie sviluppata da Game Freak ha potenzialità clamorose, ma quello che avevamo visto era decisamente arretrato dal punto di vista tecnico e non faceva ben sperare per la release prevista per il prossimo gennaio.

La Sinnoh del passato

Leggende Pokémon: Arceus, i tre starter Cyndaquil, Rowlet e Oshawott

La regione in cui si svolge questa nuova avventura si chiama Hisui, ma in realtà non è altro che la Sinnoh del passato, in un'epoca in cui gli umani e i pokémon non avevano ancora cominciato a vivere insieme e si guardavano a vicenda con sospetto e diffidenza. Per questo motivo, il giocatore - che può scegliere tra un personaggio maschile e uno femminile, come di consueto - è chiamato a compilare il primo Pokédex della storia, catturando i pokémon selvatici che gironzolano per il mondo.

La nostra base operativa sarà il Villaggio Giubilo, un tranquillo paesino in stile Giappone feudale in cui si trova la sede centrale del Team Galassia, l'ente che si occupa di studiare i pokémon: nel trailer abbiamo fatto la conoscenza del professor Laven, che ci consegnerà il nostro primo mostriciattolo facendoci scegliere tra Cyndaquil, Oshawott e Rowlet; Selina, la caposquadra della Squadra di ricerca che ci farà da mentore nonostante l'espressione perennemente accigliata; e Soruan, il baffuto leader che ha messo in piedi il team.

A differenza di quanto avevamo sospettato originariamente, quello di Leggende Pokémon non sembrerebbe essere un open world. A giudicare dalla mappa che si vede nel nuovo trailer, e dalla sommaria descrizione della struttura di gioco, Hisui sarebbe divisa in macrozone, cioè mappe o biomi comunque molto vasti che potremo raggiungere dopo averli selezionati sulla mappa. In queste zone avremo come base d'appoggio un piccolo accampamento, dove potremo acquistare consumabili e altri oggetti, fabbricare vari utensili come le Poké Ball e riposare nella nostra tenda per ripristinare la salute della nostra squadra di pokémon. Se tutto questo vi ricorda vagamente Monster Hunter, sappiate che non siete i soli.

Il trailer ci ha mostrato una carrellata di scenari e situazioni che hanno risollevato le nostre speranze circa la bontà tecnica del titolo Game Freak. In generale siamo comunque lontani dalla complessità visiva di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nonostante appaia chiaro fin da subito che lo sviluppatore nipponico si è fortemente ispirato al capolavoro che ha inaugurato la libreria Nintendo Switch, ma è ovvio che sono stati fatti enormi passi avanti rispetto al trailer di qualche mese fa, e ora Leggende Pokémon appare molto più dettagliato, vivace e, soprattutto, fluido.

Leggende Pokémon: Arceus, il Villaggio Giubilo

La varietà geografica di Leggende Pokémon è molto interessante, così come la presenza di molteplici pokémon che gironzolano all'aria aperta, sebbene alcuni scorci ci siano sembrati piuttosto deserti non solo come fauna, ma anche come flora: le chiazze erbose - sia quelle basse, sia quelle alte in cui è possibile nascondersi e muoversi furtivamente - non coprono il 100% del terreno, che qualche volta appare spoglio e pigramente texturizzato. Nonostante questo, il gioco sembrerebbe concedere all'esplorazione una discreta libertà. Il trailer rivela che sarà possibile cavalcare pokémon acquatici e terrestri, o aggrapparsi a pokémon volanti che potremo usare come l'aliante di Link nel summenzionato Breath of the Wild. I pokémon mostrati, inoltre, hanno svelato alcune varianti inedite, come quelle di Growlithe e Braviary, e persino alcune evoluzioni esclusive di Hisui, come Basculegion per Basculin e Wyrdeer per Stantler.