Leggende Pokémon Arceus, Diamante Lucente e Perla Splendete: ecco i bonus pre-order

Nintendo ha annunciato i bonus pre-order di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, nonché quelli di Leggende Pokémon: Arceus.

I bonus per chi prenota i remake dei titoli di quarta generazione sono molteplici e variano a seconda della versione che preordinerete: edizione scaricabile e fisica dei singoli giochi o l'"Edizione Duplice" che include entrambi.

Manaphy, il bonus pre-order di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

A prescindere dalla versione che sceglierete, prenotando Diamante Lucente e Perla Splendente riceverete l'Uovo di Manaphy. Una volta riscattato basterà accedere alla funzione Dono Segreto e selezionare l'opzione "Tramite Internet" nel gioco entro il 21 febbraio 2022. Mettendo l'Uovo in squadra e portandolo in giro questo si schiuderà e otterrete Manaphy come compagno d'avventura. Ma non è finita qui: se affiditere Manaphy e un Ditto all'Ostello Pokémon di Flemminia, troverete un secondo Uovo, che una volta schiuso vi farà ottenere Phione. Stando alle stime riportate sul sito ufficiale, per raggiungere l'Ostello Pokémon sono necessarie circa due ore di gioco.

Chi acquista l'Edizione Duplice di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendete, in versione digitale o retail, riceverà inoltre un bonus di 200 Poké Ball, una scorta davvero generosa. Infine chi acquisterà uno dei titoli o l'Edizione Duplice in versione digitale riceverà 12 Velox Ball, delle Poké Ball speciali che aumentano drasticamente le probabilità di catturare un Pokémon selvatico se utilizzate all'inizio della battaglia.

Il completo di Growlith di Hisui è il bonus di Leggende Pokémon: Arceus

Chi prenota Leggende Pokémon: Arceus, in versione digitale o retail, riceverà in regalo il Completo Growlithe di Hisui per il protagonista, ispirato alla nuova forma del noto Pokémon fuoco. Anche in questo caso, basterà accedere alla funzione Dono Segreto e selezionare l'opzione Tramite Internet nel gioco entro il giorno 9 maggio 2022.

Per sbloccare la funzione Dono Segreto in Leggende Pokémon: Arceus sono necessarie circa due ore di gioco, stando alle informazioni riportate sul sito ufficiale. Per ricevere il bonus è necessaria una connessione Internet, ma non è necessaria un'iscrizione a pagamento al Nintendo Switch Online.