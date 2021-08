PlatinumGames, un evento dedicato a The Wonderful 101, World of Demons e Sol Cresta

PlatinumGames ha annunciato un evento speciale che si terrà il 28 agosto alle 5.00, ora italiana, e in cui si parlerà di The Wonderful 101: Remastered, World of Demons e Sol Cresta.

Sì, lo sappiamo bene: volete sapere che diavolo di fine abbia fatto Bayonetta 3, il cui sviluppo "procede bene" ormai da quasi quattro anni, ma sembra che la presentazione organizzata dal team giapponese si focalizzerà unicamente sulle novità di questi tre titoli.

La scaletta dell'evento cita non meglio precisate "nuove informazioni" per World of Demons e Sol Cresta, nonché un annuncio relativo ai contenuti scaricabili di The Wonderful 101: Remastered, ma cosa può significare esattamente?

Immaginiamo che PlatinumGames annuncerà l'uscita di World of Demons su piattaforme diverse rispetto ad Apple Arcade, e per un action di tale spessore c'è la concreta possibilità che non si rimanga nel solo ambito mobile (Android) bensì si aprano le porte dell'esperienza anche a PC e console. Staremo a vedere.

Un discorso del tutto simile può essere fatto per Sol Cresta, il titolo nato per scherzo e che invece approderà su PC, PS4 e Nintendo Switch. Magari verranno aggiunte ulteriori console? Oppure semplicemente verrà mostrato il gameplay con vari dettagli? Staremo a vedere.

Infine lo spazio dedicato a The Wonderful 101: Remastered e ai suoi DLC, previsti originariamente nella campagna Kickstarter nata per supportare lo sviluppo del gioco. Ebbene, incrociamo le dita perché magari l'evento si chiuderà con il possibile annuncio di un secondo episodio della serie, ipotesi plausibile laddove la remaster abbia ottenuto buoni risultati in termini di vendite.