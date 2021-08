Marvel Future Revolution in pre-caricamento su iOS e Android, uscita anticipata

Marvel Future Revolution è disponibile per il pre-caricamento su iOS e Android: Netmarble ha deciso di anticipare la data di uscita del gioco, fissata ora a domani, 25 agosto.

Marvel Future Revolution, pre-carica da App Store

Marvel Future Revolution, pre-carica da Google Play Store

Precedentemente previsto per il 30 settembre, il lancio di Marvel Future Revolution era particolarmente atteso dai tantissimi fan dei vari Spider-Man, Iron Man e Captain America, viste le ottime premesse di questo RPG open world.

Parliamo infatti di un progetto decisamente ambizioso, mosso dal potente Unreal Engine, che promette di consegnarci un mondo particolarmente vasto da esplorare e missioni ispirate alle più celebri storyline Marvel.

Entrerà in gioco anche il concetto del Multiverso, di cui abbiamo avuto un assaggio proprio oggi con il trailer di Spider-Man: No Way Home, e potremo dunque controllare versioni differenti degli stessi personaggi.