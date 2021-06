Marvel Future Revolution: data di uscita, trailer e preorder su iOS e Android

Marvel Future Revolution ha finalmente una data di uscita ufficiale, rivelata da Netmarble in concomitanza con l'apertura delle pre-registrazioni su iOS e Android: il gioco sarà disponibile per il download a partire dal 30 settembre.

Il nuovo trailer pubblicato per l'occasione, che miscela sequenze in CG e azione in-game, non fa che aumentare l'hype nei confronti di un titolo senza dubbio ambizioso: Marvel Future Revolution sarà un RPG open world in cui potremo controllare i più famosi eroi della Casa delle Idee.

Mosso dal potente Unreal Engine, il gioco promette un "mondo ampio e vastissimo", con "missioni e storie ispirate ai momenti chiave dell'universo Marvel". Dovremo unirci a Omega Flight e salvare la Terra dalla minaccia della Convergenza.

L'espediente del multiverso consentirà anche di utilizzare svariati costumi differenti per i personaggi, crearne di nuovi e sbloccare oltre cinquecento abilità che replicano in maniera fedele i poteri degli eroi Marvel.