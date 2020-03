Marvel Future Revolution: il nuovo GdR open world per iOS e Android si presenta in video

Marvel Future Revolution è un nuovo GdR open world per dispositivi iOS e Android di Marvel Games e Netmarble. Presentato al PAX East oggi, il nuovo gioco si presenta in uno spettacolare video.



Durante un panel di oggi al PAX East 2020, Marvel Games e Netmarble, lo sviluppatore coreano dietro Lineage 2 Revolution, Star Wars: Force Arena e Marvel: Future Fight, hanno annuciato Marvel Future Revolution. Si tratta del primo open world RPG per dispositivi mobile dedicato agli eroi della Marvel.



Gli sviluppatori hanno diffuso ancora poche informazioni sul gioco, come la data d'uscita, il modello economico sul quale si basa o le specifiche tecniche necessarie per farlo girare. Quello che sappiamo è che parlerà di una sorta di "convergenza" tra multiversi. Un espediente narrativo che consentirà di avere più versioni contemporanemante degli eroi più amati dell'universo Marvel. I giocatori entreranno a far parte dell'Omega Flight di New Stark City, l'ultima difesa di un universo sull'orlo del collasso.



Essendo un GdR online non potranno mancare opzioni di customizzazione dei personaggi, delle abilità e dei party. Lo sviluppatore vorrebbe coinvolgere sia giocatori con esperienza, sia novizi, grazie ad un'esperienza facilmente approcciabile, ma sfaccettata.



Nel video di presentazione, si possono vedere alcuni dei più celebri eroi in azione come Captain America, Spider-Man e Captain Marvel. Il gameplay sembra molto action e mescola fasi d'azione con filmati dai buono valori produttivi.



Per l'occasione Netmarble ha anche aperto il sito ufficiale, attraverso il quale ci si può iscrivere ad una newsletter per essere sempre informati sul gioco.