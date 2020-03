Silent Hill: Kojima annuncia la data in cui sarà svelato il nuovo progetto di Kojima Productions

Kojima Productions annuncerà il suo nuovo gioco il 3 marzo e potrebbe essere un nuovo Silent Hill, almeno questo è ciò che si capisce dal tweet di alcuni membri chiave dello studio di sviluppo e dall'ultimo di Hideo Kojima stesso.



Il tweet di Kojima è semplicissimo nella sua composizione: il testo recita soltanto "Marzo", mentre allegate ci sono due foto che mostrano un calendario con la data del 3 marzo 2020 ben in evidenza. L'immagine sul calendario, evidentemente personalizzato (non crediamo che in commercio ne esistano con sottolineata una singola data), mostra inoltre una donna giapponese a cavallo in un bosco. Alcuni hanno subito fatto un parallelo con Silent Hills, il reboot della sere che Kojima doveva sviluppare per Konami e che è stato poi cancellato, di cui una delle immagini era appunto un bosco.



Ovviamente finché non ci sarà l'annuncio ufficiale le nostre sono mere speculazioni. In questo caso però hanno una base abbastanza solida, visti anche i precedenti tweet dello studio in cui i riferimenti alla serie Silent Hill non mancavano di certo. Anzi, erano evidenti, tipo quello di Masahiro Ito.



Certo, sarebbe paradossale vedere tornare Kojima al lavoro sulla serie Silent Hill dopo la brusca rottura con Konami che lo ha portato a diventare indipendente. Comunque sia sono affari, quindi tutto può accadere.