Stadia, Google non offre abbastanza agli sviluppatori per convincerli a portarci i loro giochi

Google non offre abbastanza soldi agli sviluppatori per portare i loro giochi su Stadia, almeno questo è quanto è emerso da un reportage di Business Insider, in cui molti degli intervistati hanno parlato di mancanza di incentivi finanziari per realizzare i port dei loro titoli.



Uno dei dirigenti intervistati ha parlato di un'offerta così bassa da aver messo immediatamente fine alla conversazione, mentre uno sviluppatore indie ha messo a confronto quanto offerto da Microsoft e Sony con quanto offerto da Google, definendo gli incentivi di quest'ultima inesistenti.



Questo è probabilmente uno dei motivi per cui attualmente l'offerta di giochi per Google Stadia è così risicata. Pensate che ci sono soltanto 28 titoli disponibili. Google ha promesso che nel corso dell'anno ne saranno aggiunti cento. Comunque sia molti sviluppatori temono che il colosso di Mountain View non abbia ben chiaro in testa dove vuole portare Stadia, il cui futuro appare nebuloso.



Del resto finora Google non è riuscita a convincere neanche i videogiocatori, che hanno accolto il servizio con una certa diffidenza, sopratutto per via dei costi non proprio abbordabili. Chissà se l'arrivo degli abbonamenti gratuiti farà la differenza.