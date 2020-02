Google Stadia, cinque nuovi giochi annunciati

Annunciati cinque nuovi giochi per Google Stadia, dal blog ufficiale della piattaforma, che evidentemente ha recepito la richiesta dei videogiocatori di avere più notizie e più spesso. I cinque giochi sono: Lost Words: Beyond the Page; Panzer Dragoon: Remake; Serious Sam Collection; Stacks on Stacks (on Stacks) e Spitlings.



Lost Words: Beyond the Page di Sketchbook Games è un gioco 'First on Stadia' (un'esclusiva temporale, sostanzialmente), in cui guidiamo una giovane all'interno delle pagine del suo diario. Scritto da Rhianna Pratchett, ci farà visitare il mondo di Estoria, dove le parole hanno un immenso potere.



Panzer Dragoon: Remake di MegaPixel Studio è il già annunciato rifacimento di Panzer Dragoon. Sarà un titolo fedele all'originale, ma con grafica rifatta e controlli rivisti. Sostanzialmente possiamo descriverlo come un action a base di draghi e luoghi fantastici.



La Serious Sam Collection di Croteam invece è una raccolta dei primi tre Serious Sam. Più precisamente comprende: Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter e Serious Sam 3: BFE, incluse le espansioni The Legend of the Beast e Jewel of the Nile. Il pacchetto comprenderà la modalità cooperativa per quattro giocatori e il multiplayer online con diverse modalità per un massimo di sedici giocatori. Peccato per l'assenza di Serious Sam 2.



Stacks On Stacks (On Stacks) di Herringbone Games è un altro titolo 'First of Stadia". È un gioco d'abilità in cui bisogna riuscire a costruire torri sempre più alte impilando i vari pezzi. Niente di troppo complesso, ma potrebbe essere molto divertente.



Spitlings di Massive Miniteam è anch'esso un gioco 'First of Stadia'. Lo possiamo definire un arcade vecchio stampo giocabile da un massimo di quattro amici in multiplayer. Il gioco è formato da più di cento livelli e comprende una modalità storia con animazioni tra i livelli.