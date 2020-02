Outriders, il primo video di gameplay di uno dei giochi di lancio di PS5 e Xbox Series X

Square Enix ha pubblicato il primo video di gameplay ufficiale di Outriders, uno sparatutto che sarà pubblicato anche su console di nuova generazione, ossia PS5 e Xbox Series X. Osservando il filmato è facile desumerne il genere. si tratta di un TPS cooperativo con coperture, in cui l'azione prevale su tutto il resto.



Sinceramente è difficile capire quale versione di Outriders sia stata registrata per realizzare il video. Probabilmente è quella PC pompata al massimo dettaglio, che in linea di massima è ciò che possiamo aspettarci anche da PS5 e Xbox Series X.



In Outridersil giocatore vestirà i panni di un Outrider e dovrà attraversare un pianeta ostile. People Can Fly, il team di sviluppo, ha promesso una storia ricca e un mondo di gioco variegato, con ambienti urbani e altri più selvaggi. Guardate il video che si trova in testa alla notizia per rendervi conto di cosa vi aspetta.



Se volete saperne di più su Outriders, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima fresca di pubblicazione. Per il resto vi ricordiamo che Outriders è in sviluppo per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X. Non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma è stato annunciato per la fine dell'anno, quindi è probabile che sia uno dei titoli di lancio della next-gen.