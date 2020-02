Epic Games Store, svelato il gioco gratis della prossima settimana

Epic Games Store ha svelato quale sarà il gioco gratuito della prossima settimana: Faeria. Si tratta di un gioco di carte fantasy sviluppato da Abrakam. L'annuncio è arrivato subito dopo lo sblocco dei due giochi gratuiti di questa settimana: Kingdom Come: Deliverance e Aztez.



Faeria sarà sbloccato il 20 febbraio e sarà riscattabile gratuitamente fino al 27 febbraio 2020. Leggiamo la descrizione ufficiale riportata sull'Epic Games Store, che fornisce moltissimi dettagli sul tipo di gioco e sulle sue caratteristiche principali:



Con il suo campo di battaglia vivo, Faeria ti metterà alla prova proponendo battaglie di carte davvero strategiche. Crea il tuo mazzo, dai forma al campo di battaglia e combatti per la vittoria!



Un gioco strategico unico nel suo genere. Costruisci mazzi strabilianti e dai forma al campo di battaglia mentre prendi parte ad epici scontri. Solleva montagne, costruisci foreste, riempi laghi o doma le sabbie dei deserti. Sei tu a scegliere quale strada ti porterà alla vittoria.



Completa la collezione attraverso il nostro modello di business semplice e conveniente, basato sui DLC. Sperimenta un gioco di carte senza dispendiose micro-transazioni. Che sia in una campagna solitaria, in modalità draft o PvP, è possibile collezionare tutte le carte semplicemente giocando!



Goditi più di 100 ore di contenuti in solitaria, missioni in cooperativa o rompicapo! Scopri un'ampia gamma di sfide che offrono ricompense. Viaggia attraverso l'Oversky e sconfiggi i malvagi boss del mondo, oppure gioca contro l'IA nemica in modalità draft!



Entra in Pandora, la modalità draft di Faeria unica nel suo genere, dove dovrai sfruttare tutte le tue abilità di costruzione di mazzi di carte. Scegli di giocare contro l'IA o mettiti alla prova in PvP. Ottieni ricompense in base ai tuoi successi. È il modo migliore per aumentare la tua collezione, o semplicemente di divertirti.



Entra a far parte di una community numerosa, amichevole e collaborativa attraverso i nostri canali Discord, subreddit, forum... o unisciti all'hub! Ci lavoriamo da anni e ti sfidiamo a trovare un gruppo di giocatori più calorosi.



Gareggia nei tornei riconosciuti ufficialmente, con in palio ricchi premi, o guardali live e vinci il bottino in gioco! Il nostro sistema di eSport ricompensa i giocatori per le loro eccellenti prestazioni e permette a chiunque di guardare, divertirsi e ottenere un bottino gratuito!