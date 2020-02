Rainbow Six: Siege Operazione Void Edge, i nuovi operatori in un teaser

Ubisoft ha confermato con un video teaser che Rainbow Six: Siege Operazione Void Edge introdurrà due nuovi operatori. Stiamo ovviamente parlando della nuova stagione del noto sparatutto online, che tanto successo sta riscuotendo in tutto il mondo.



I due nuovi operatori non hanno ancora un nome, ma il filmato conferma di fatto alcune delle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane sulla nuova stagione di Rainbow Six: Siege. La donna che cammina su quello che sembra essere il suolo lunare dovrebbe chiamarsi Yana, mentre il tipo corpulento che gira per il deserto dovrebbe chiamarsi Oryx. I nomi si sono appresi grazie a un'immagine trafugata e pubblicata nel subreddit di Rainbow Six circa due giorni fa.



Oryx dovrebbe essere un difensore capace di abbattere i muri a pugni, mentre Yana dovrebbe essere un'attaccante, con dei poteri particolari legati al suo equipaggiamento. Per il resto non si sa null'altro dei due personaggi, ma Ubisoft ha promesso notizie per il 15 febbraio, quando, durante il Six Invitational, ossia il campionato del mondo del gioco, svelerà tutti i dettagli di Rainbow Six: Siege Operazione Void Edge, che partirà il 9 marzo su tutte le piattaforma: PC, Xbox One e PS4.