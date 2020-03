Netflix, vediamo il video con le novità di Marzo 2020

Netflix ha pubblicato un filmato che riassume quali saranno i nuovi contenuti aggiunti alla piattaforma nel mese di marzo 2020, iniziato giusto oggi. Moltissime le aggiunte di qualità, in particolare alcuni film dello Studio Ghibli come "Principessa Mononoke" e "La città incantata", da vedere assolutamente, la stagione 3 di Castlevania e tanto altro ancora.



Trovate il filmato con i contenuti Netflix di marzo 2020 in testa alla notizia. Per comodità riportiamo anche l'elenco completo dei nuovi film e serie TV qui di seguito.



Film

1 marzo - ARRIETTY - IL MONDO SEGRETO SOTTO IL PAVIMENTO

1 marzo - CEMENTO ARMATO

1 marzo - GIOVANI, PAZZI E SVITATI

1 marzo - I MIEI VICINI YAMADA

1 marzo - L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO 2

1 marzo - LA CITTA' INCANTATA

1 marzo - PRINCIPESSA MONONOKE

1 marzo - LA RICOMPENSA DEL GATTO

1 marzo - LA SEDIA DELLA FELICITA'

1 marzo - LA STORIA INFINITA

1 marzo - LA STORIA DELLA PRINCIPESSA SPLENDENTE

1 marzo - LOCK & STOCK - PAZZI SCATENATI

1 marzo - LOVE STORY

1 marzo - NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO

1 marzo - PASOLINI

1 marzo - PASSIONE SINISTRA

1 marzo - PELHAM 1 2 3 - OSTAGGI IN METROPOLITANA

1 marzo - SDF - STREET DANCE FIGHTERS

1 marzo - SUSPIRIA (1977)

1 marzo - UN GIORNO DI ORDINARIA FOLLIA

1 marzo - THE TRUMAN SHOW

1 marzo - I NUOVI MOSTRI

2 marzo - INFERNO

3 marzo - DOGMAN

15 marzo -SEX AND THE CITY

17 marzo - AMERICAN HONEY

17 marzo - SPLIT

31 marzo - EIGHTH GRADE