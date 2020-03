Call of Duty: Modern Warfare: un glitch consente di sparare all’infinito

Scoperto un nuovo glitch di Call of Duty: Modern Warfare che consente di sparare all'infinito con il fucile a pompa Model 680, senza nemmeno sprecare munizioni. Questo non è sicuramente il primo bug di Call of Duty: Modern Warfare che emerge, ma è sicuramente uno di quelli che destano preoccupazione perché può alterare pesantemente le partite.



La scoperta è stata fatta dall'utente Reddit Dinjur (trovate il suo post in fondo alla notizia) mentre provava il Model 680 al poligono di tiro. sperimentando i vari tipi di munizioni, si è accorto che quelle slug causavano delle stranezze all'animazione di ricarica e gli permettevano di ricaricare una sola munizione alla volta. Per risolvere basta tenere premuto il pulsante di ricarica, ma ovviamente si tratta di un bell'impedimento durante le partite.



La parte peggiore del glitch però è che se si svuota il fucile, si finisce bloccati in un'animazione di ricarica infinita. Anche dopo aver cambiato arma ed essere tornati al Model 680, l'animazione riparte. Il risultato è che il fucile non può essere completamente ricaricato, ma allo stesso tempo si ottengono munizioni infinite perché l'animazione fornisce una cartuccia anche se non se ne hanno più di riserva. Sostanzialmente il glitch permette di sparare all'infinito, come fosse una specie di cheat.



Come sempre, non resta che attendere che Infinity Ward risolva il problema in una delle future patch di Call of Duty: Modern Warfare, che ricordiamo essere disponibile per PC, Xbox One e PS4.