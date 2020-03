Onward, il personaggio gay censurato in Russia

Onward, l'ultima fatica di Disney Pixar è stata censurata in Russia, dove uscirà nei cinema modificata. Il motivo è la presenza di un personaggio dichiaratamente gay, l'agente di polizia Specter, stando a quanto riportato dal Moscow Times. Sostanzialmente la versione russa sarà rimaneggiata, con i suoi dialoghi che saranno modificati per non urtare la virilità della gioventù locale, come vogliono i dettami governativi.



Attenzione, perché da qui in poi daremo qualche anticipazione sulla trama di Onward. Se non volete averne, come al solito il consiglio è di non continuare a leggere oltre e di dedicarvi a fare qualcos altro.



Specter è una lesbica dichiarata e in una delle scene in cui appare parla apertamente della sua fidanzata. Nella versione russa parlerà invece di "partner" e non si faranno accenni al suo genere sessuale. I censori hanno avuto vita abbastanza facile nel farlo, vista la rappresentazione decisamente ambigua del personaggio.



In occidente la scelta di Pixar di aggiungere un personaggio gay in Onward è stata aspramente criticata da una certa parte del pubblico, quello più conservatore, ma fortunatamente il film non è stato censurato. Speriamo che le censure di Onward, in arrivo il 6 marzo nei cinema, si fermino in Russia, anche se c'è da chiedersi come mai Disney accetti senza controbattere che una sua opera venga snaturata in questo modo.

How many "first openly gay" characters has Disney made already? https://t.co/lBi5NKg0EI — certified catboy (@renazyk) February 21, 2020