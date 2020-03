Coronavirus, Facebook contro la diffusione del COVID-19 in Italia

Facebook, il social network più famoso al mondo, si è schierato contro il Coronavirus e ha cominciato a mostrare dei messaggi molto importanti a tutti gli utenti italiani. Questo anche per arginare la diffusione delle fake news e del panico ingiustificato.

A partire da queste ultime ore, gli utenti Facebook stanno ricevendo questo messaggio a tema COVID-19, del quale trovate un'immagine poco più avanti in calce all'articolo. "Contribuisci a prevenire la diffusione del coronavirus", annuncia Facebook, invitando poi a rimanere aggiornati sulle ultime notizie direttamente sul sito (attendibile) del Ministero della Salute.

L'intento di questi avvisi è anche quello di prevenire la diffusione del COVID-19, dato che l'Italia è già sufficientemente vessata dalla sua presenza. Alcuni gesti di solidarietà non sono mancati, negli ultimi giorni: Vodafone e TIM ad esempio hanno regalato GIGA illimitati ai propri clienti nelle aree colpite dal virus.