Call of Duty: Modern Warfare, Infinity Ward conferma gli easter egg di Modern Warfare 2

Infinity Ward ha confermato la presenza di alcuni easter egg di Modern Warfare 2 nel suo più recente Call of Duty: Modern Warfare, portando i fan del gioco a ritenere che ci sia qualcosa in arrivo.



I giocatori di Call of Duty: Modern Warfare non hanno impiegato molto a trovare in gioco riferimenti a Modern Warfare 2. Del resto l'ultimo Call of Duty ricicla moltissime mappe dei capitoli precedenti, come Rust e Vacant, quindi è normale che contenga riferimenti ai precedenti capitoli realizzati da Infinity Ward.



Un fan ha raccolto tutti gli easter egg di Modern Warfare 2 mettendoli in un'unica immagine, poi postata su Reddit, e chiamando in ballo direttamente gli sviluppatori per fargli i complimenti per averli inclusi. Il post specifica che ce ne potrebbero essere anche altri, ma lui ha escluso tutti quelli di cui non era sicuro al 100%.



Visto il lavoro svolto, un membro di Infinity Ward, l'art director Joel Emslie, ha risposto al post confermando tutti gli easter egg: "Sei stato attento, bravo." Molti hanno quindi interpretato il suo intervento come una conferma dell'arrivo nei futuri aggiornamenti di altri contenuti tratti dai vecchi Call of Duty. Intanto siamo tutti in attesa di Call of Duty: Warzone, il battle royale di Call of Duty svelato da un insider.