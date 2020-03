Pokémon Spada e Scudo, Mewtwo non catturabile, i giocatori sono delusi

I fan di Pokémon Spada e Scudo sono stati delusi dal fatto di non poter catturare Mewtwo nelle Max Raid Battle. La scorsa settimana il Pokémon leggendario è stato aggiunto ai raid del gioco per festeggiare il Pokémon Day. Come da attese, offre uno degli scontri più difficili in assoluto dell'intero titolo, se non il più difficile, con le sue stat di livello 100, le sue mosse pensate per contrastare ogni avversario e la salute di un Pokémon da cinque stelle.



Visto che è così difficile da battere, in tanti speravano che fosse anche catturabile. Purtroppo Pokémon Spada e Scudo non lo permettono. Le ricompense che si ottengono sconfiggendolo sono ottime, ma in tanti si aspettavano altro. Purtroppo la scelta di The Pokémon Company è abbastanza ovvia: Mewtwo farà infatti parte del DLC Crown Tundra, che sarà rilasciato nel corso dell'anno 2020. Oltretutto già all'annuncio si sapeva che sarebbe stato nei raid per un breve periodo. La sostanza è che bisogna accontentarsi.



Per il resto vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.

Have you done a Mewtwo raid in Pokémon Sword & Shield? Mewtwo is super hard to beat. It really sucks that you can't catch it. #Pokemon pic.twitter.com/UkMoZv99RF — Edy Vega (@V3gaGaming) March 1, 2020