Twitch, Pokimane e LilyPichu impressionano con l’arco in uno speciale per OfflineTV

Le streamer Twitch Imane "Pokimane" Anys e Lily "LilyPichu" Ki hanno dimostrato una certa capacità nel tiro con l'arco durante uno speciale registrato con il collettivo di cui fanno parte, OfflineTV.



OfflineTV organizza spesso delle prove per i suoi membri, Pokimane, LilyPichu, Michael Reeves, Jeremy 'Disguised Toast' Wang, Federico 'Fedmyster' Gaytan e William 'Scarra' Li, in modo da creare delle situazioni interessanti per il pubblico. Nell'ultimo video è stata registrata una lezione di tiro con l'arco tenutasi a Redondo Beach. A istruire le giovani star dei social è stato Paul Farbman.



Dopo una lunga introduzione, Farbman ha estratto l'arco e LilyPichu si è subito messa in evidenza con alcuni tiri molto precisi. La streamer si è dimostrata capacissima con l'arco anche di fronte a bersagli più difficili, che richiedevano maggiore concentrazione.



Pokimane è per emersa nel finale, arrivando a prendere il comando della competizione e a vincere, riuscendo per prima a fare centro su di un bersaglio a forma di palloncino. Ultimo è stato Fedmyster, il meno performante dei sei.



