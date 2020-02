Call of Duty: Modern Warfare, la modalità battle royale Warzone potrebbe avere una data di uscita

Su Call of Duty: Modern Warfare continuano ad aleggiare le voci di corridoio riguardanti la modalità battle royale, forse chiamata Warzone, che potrebbe avere infine una data di uscita, in base a quanto comunicato da diverse fonti.



Activision non ha ancora confermato nemmeno l'esistenza della modalità Warzone, almeno in forma ufficiale, ma che una battle royale di Call of Duty: Modern Warfare sia in arrivo è ormai praticamente una certezza, quello che manca a questo punto è solo una data di uscita.



Questa potrebbe essere il 3 marzo 2020, giorno in cui Infinity Ward potrebbe dunque rilasciare la tanto attesa modalità multiplayer in stile battle royale. A dire il vero, siamo ancora alle prese con indizi piuttosto vaghi e misteriosi: in questo caso, la data è stata trovata all'interno della nuova mappa Bazaar, scritta in un punto dell'area di gioco in cui si trova una sorta di mappa senza alcun riferimento preciso, al di là della data in questione.



Tanto basta per far sperare molti utenti: il 3 marzo, ovvero il prossimo martedì, potrebbe essere finalmente alzato il sipario sulla tanto chiacchierata modalità battle royale, il cui titolo Warzone si è ormai fatto strada in maniera definitiva tra le voci di corridoio.



D'altra parte, che Warzone possa essere in arrivo tra breve sembra confermato da varie fonti, tra le quali anche l'affidabile analista di mercato Daniel Ahmed che ha riferito di recente il fatto che "saremo in grado di giocarci molto presto", circa due settimane fa.



Tutto in linea con notizie precedenti che parlavano di uscita a marzo per la battle royale di Call of Duty: Modern Warfare, la cui mappa è stata rivelata da vari leak in precedenza e forse anche da un trailer ufficiale del gioco.





On the new Bazaar map, there seems to be a blank map with the date 03/03 featured underneath. 🧐



Could this be a hint at the Call of Duty Warzone release date? 🤔 pic.twitter.com/eGt1k83pwX — Call of Duty Warzone News (@BattleRoyaleCoD) February 26, 2020