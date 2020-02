Call of Duty: Modern Warfare, modalità battle royale: mappa rivelata da un leak?

Call of Duty: Modern Warfare introdurrà una modalità battle royale, stando a ormai numerose voci e indizi, e a quanto pare la relativa mappa è stata rivelata da un leak.



La notizia arriva dallo youtuber Ryan B., secondo cui i giocatori che diventano caster in una partita privata nello scenario Atlas Superstore possono accedere a una riproduzione in bassa risoluzione della mappa per la modalità battle royale di Call of Duty: Modern Warfare.



Le immagini della mappa possono essere visionate nel post di Ryan B. che riportiamo in calce, e confermano la suddivisione in zone, almeno quindici, con alcuni distretti principali e un certo grado di varietà.



A questo punto non rimane che chiedersi quando Activision annuncerà la modalità battle royale. Probabilmente tutto dipende dallo stato dei lavori, ma l'ufficializzazione potrebbe arrivare a breve.



Nel frattempo è iniziata la Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare, con i suoi contenuti extra fra armi, ricompense e scenari.





If you go to Atlas Superstore in a private match and become the COD caster you can explore the entire map. It is all low quality because you don't see it in regular gameplay. I flew all the way up in the sky to get the overview :) pic.twitter.com/QpiVaBd7Un