Pokémon GO: Safari Zone a Liverpool, tutti i dettagli da Niantic Labs

Gli sviluppatori di Niantic Labs hanno appena svelato tutti i dettagli della prossima Pokémon GO Safari Zone, che si svolgerà a Liverpool in questi primi mesi del 2020. Pronti a partire ancora una volta per catturarli tutti?

I biglietti per l'evento Safari Zone di Pokémon GO, che si terrà a Liverpool nei giorni del 17-19 aprile 2020 potranno, essere acquistati, a detta degli sviluppatori di Niantic Labs, a partire da questo venerdì 14 febbraio 2020 dalle ore 09:00. I posti sono limitati quindi tenete d'occhio gli orari.

Per la prima volta Niantic Labs proporrà diverse tipologie di biglietti su Pokémon GO: il Pass Early Access garantirà l'ingresso dalle 10:00 alle 18:00, il Pass Generale Admission dalle ore 12:00 alle 18:00, e infine ci sarà anche un biglietto aggiuntivo City Explorer che garantirà anche altri bonus nella città. Si tratta di 10 pass Raid da usare entro 72 ore, schiusa uova con la metà dei KM, missioni speciali ottenibili dai PokéStop, moduli esca da quattro ore, durata dell'Aroma Pokémon aumentata. Quest'ultimo Pass sarà utilizzabile dalle ore 06:00 del 17 aprile 2020 fino alle 22:00 del 19 aprile 2020 successivo. Tutti gli orari citati fanno riferimento a Liverpool.

Infine i prezzi dei biglietti: il Pass Early Access verrà proposto a 22 euro, il Pass General Admission a 15 euro, il City Explorer Pass (contenuti aggiuntivi) a 10 euro. Maggiori dettagli sulla Safari Zone di Liverpool arriveranno in seguito, compresa la lista dei Pokémon esclusivi.