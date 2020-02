Hearthstone: i Draghi, nuovi eroi, nuovi servitori nel nuovo aggiornamento Battaglia di Hearthstone

I Draghi, nuovi eroi, nuovi servitori e molto altro stanno per arrivare nel nuovo aggiornamento Battaglia di Hearthstone. Activision Blizzard ha diffuso diverse informazioni del prossimo aggiornamento del suo gioco di carte collezionabili.



Scopriamole assieme.



I Draghi stanno arrivando nella Battaglia di Hearthstone! Galakrond e Reno Jackson, che ha recentemente spiegato le due ali scagliose per la prima volta nei panni di Renogos ne Il Risveglio di Galakrond, si uniranno ai cinque Aspetti dei Draghi originali come nuovi eroi.



Sono stati anche aggiunti il tipo di servitore Drago. Tra i nuovi 18 servitori a mettere piede in Battaglia, 12 saranno Draghi, e tutti tranne due di loro non sono mai stati visti prima su Hearthstone e sono esclusivi della modalità Battaglia.



Inoltre, i Twitch Drop saranno disponibili dal 26 febbraio alle 20:00 fino al 1° marzo alle 02:00.



Se assisterete a un totale di tre ore di diretta su un qualunque streaming di Hearthstone su Twitch, otterrete una busta di carte de La Discesa dei Draghi. Continuando a seguire l'evento per un totale di sei ore, otterrai un'altra busta.



Il tempo totale che hai passato guardando gli streaming si accumula per tutta la categoria di Hearthstone, a patto che i gli account di Battle.net e Twitch siano collegati. Per sapere come fare andate a questo indirizzo.



Ci sono altri festeggiamenti in arrivo, perché Hearthstone compie sei anni!



Per celebrare l'occasione, Blizzard ha pianificato un evento anniversario a tempo limitato che avrà inizio il 4 marzo e porterà con sé Risse speciali, una nuova serie di missioni leggendarie e tantissime ricompense per l'accesso. Collegatevi tra il 4 marzo 2020 alle 19:00 e il 18 marzo alle 19:00 per ricevere due buste de L'ascesa delle ombre, due di Salvatori di Uldum, due de La Discesa dei Draghi e il dorso delle carte dell'Anno del Drago!