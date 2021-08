Sol Cresta: Platinum parla dei gioco nato come Pesce d'aprile, in arrivo su PC, PS4 e Switch

Presentato prima di tutto come pesce d'aprile, Sol Cresta è un vero gioco per PC, Nintendo Switch e PS4. Si tratta di uno sparatutto a scorrimento verticale in sviluppo presso Platinum Games. Hideki Kamiya, Chief Game Designer di PlatinumGames e direttore creativo di Sol Cresta, ci parla del gioco e di come è nato.

Tramite il PS Blog, Kamiya spiega di aver sempre voluto lavorare a un gioco di questo tipo, ma il mercato negli anni si è evoluto e ha messo da parte opere "classiche" di tale natura. Circa tre anni fa, però, ha deciso di proporre al director di Platinum Games un progetto basato sull'idea di un sistema di "aggancio e sgancio" di tre caccia.

Il director ha proposto di realizzare un seguito della serie Cresta (Moon Cresta, Terra Cresta). A quel punto Platinum ha dovuto chiedere i diritti agli attuali proprietari, ovvero Hamster Corporation. Il presidente della compagnia ha però rapidamente accettato il progetto. Kamiya, in realtà, racconta tutta la vicenda con un tono molto più enfatico e spiega di aver avuto molti dubbi durante la gestazione del progetto, temendo ovviamente che il presidente di Hamster Corporation non accettasse l'idea ritenendola poco rispettosa della saga Cresta. Per fortuna però tutto è andato bene, come potete vedere dalla foto commemorativa che ritrae Kamiya e il presidente Hamada.

Presidente Hamada (sinistra) e Kamiya (destra)

Sol Cresta viene definito un "Neo-Classic Arcade", in quanto mira a fondere l'atmosfera classica dei giochi dei vecchi tempi con la tecnologia dell'attuale generazione e la creazione di una nuova esperienza di gioco.

Potete vedere il trailer di annuncio di Sol Cresta qui.