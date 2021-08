Focus Home Interactive compra Dotemu, editore di Streets of Rage 4 e Metal Slug Tactics

Focus Home Interactive ha annunciato di aver firmato un contratto di acquisizione del 77.5% delle azioni di Dotemu, team di sviluppo dedito al retrogaming ed editore di opere come Streets of Rage 4 e Metal Slug Tactics. Dotemu viene definita come una compagnia in rapida crescita con una eccellente redditività.

Christophe Nobileau, CEO di Focus Home Interactive, ha dichiarato: "L'arrivo di Dotemu segna una tappa fondamentale nell'accelerazione della crescita del gruppo e nella diversificazione delle sue competenze. Arricchendo la nostra linea editoriale, ci apriamo un nuovo flusso di entrate e nuove quote di mercato da conquistare in un settore in forte crescita. Siamo lieti di accogliere in Focus Group talenti come Cyrille Imbert e i suoi team, che sono riusciti a rendere i giochi attraenti e a dare loro nuova vita per milioni di giocatori in tutto il mondo. Questa transazione è un buon esempio della nostra volontà di unire i talenti attraverso una partnership a lungo termine con Cyrille, che rimarrà presidente e azionista di Dotemu e diventerà membro del comitato esecutivo del gruppo e futuro azionista di Focus Home Interactive."

Cyrille Imbert, CEO di Dotemu, ha aggiunto: "Entrare nel gruppo Focus Home Interactive è stata una scelta ovvia per Dotemu. Condividiamo la stessa passione per i videogiochi, lo stesso desiderio di migliorare, così come gli stessi valori di rispetto e benevolenza verso i nostri partner e team. Pur continuando le sue attività, questa nuova collaborazione permetterà a Dotemu di beneficiare della incontestabile competenza dei team di Focus Home Interactive per la produzione di titoli AA e lanciare la produzione di futuri remake o sequel su licenze di console 3D di prima generazione."

"Pur mantenendo l'indipendenza editoriale e strategica che ne ha decretato il successo, Dotemu potrà dare ancora più ambizione ai suoi progetti e darsi i mezzi per ampliare la gamma di servizi offerti agli studios, al fine di garantire il successo delle loro produzioni sull'etichetta retrò così come sull'etichetta editoriale The Arcade Crew. Pertanto, Dotemu è idealmente posizionata in modo ideale per realizzare il suo ambizioso piano di crescita per triplicare il suo fatturato a medio termine. La mia missione sarà anche quella di condividere l'esperienza di Dotemu con i team di Focus Home Interactive, di selezionare e convincere i team di talento a unirsi al gruppo per costruire, insieme, un attore chiave nel l'industria dei videogiochi su scala globale".

