Epic Games Store: gioco gratis del 12 agosto 2021 annunciato

Epic Games Store ha annunciato il nuovo gioco gratis PC della prossima settimana. A partire dal 12 agosto 2021 sarà possibile giocare a Rebel Galaxy, un gioco di combattimenti spaziali. Come sempre, il gioco sarà disponibile per una settimana e una volta reclamato sarà vostro per sempre.

Rebel Galaxy viene descritto come un "gioco con combattimenti ricchi di azione, esplorazioni, scoperte, commerci e "negoziazioni" con i bizzarri abitanti del confine dell'universo conosciuto. Combatterai pirati, esplorerai anomalie, stringerai amicizie con alieni, cercherai tra i resti di battaglia passate, scaverai asteroidi e scoprirai manufatti. Decidi se essere un malizioso filantropo, un abile commerciante spaziale o un corsaro assetato di potere in quest'avventura nello spazio in stile cappa e spada."

Rebel Galaxy

Nella nostra recensione di Rebel Galaxy, vi abbiamo spiegato che "non è la più raffinata delle simulazioni spaziali e basa la propria freschezza su un compromesso bello grosso. La ricetta però funziona, coinvolge e appaga i sensi a patto di apprezzare una formula alla lunga inevitabilmente ripetitiva e la particolare ambientazione scelta dai due sviluppatori. Ma se ambientazione, impostazione e genere rientrano tra i vostri gusti ci sono pochi motivi per non acquistare il titolo Double Damage."

