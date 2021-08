Gamescom 2021: Xbox Stream Showcase in diretta su Twitch con Pierpaolo e Vincenzo

La Gamescom 2021 apre i battenti stasera. La fiera tedesca, nonostante sia ancora in formato virtuale, resta uno degli appuntamenti più importanti dell'anno videoludico. A dimostrarlo c'è una nuova conferenza di Microsoft, un Xbox Stream Showcase, nella quale il colosso di Redmond mostrerà lo stato di avanzamento dei lavori dei suoi progetti più grandi e interessanti. Per questo motivo seguiremo l'evento a partire dalle 19 in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it in compagnia di Pierpaolo Greco e Vincenzo Lettera.

Ufficialmente l'Opening Night della Gamescom 2021 è programmata per domani (seguiremo in diretta anche quella, non mancate!), ma la presentazione Xbox di stasera è in tutto e per tutto l'inizio dei lavori per la fiera tedesca. Microsoft non dovrebbe fare annunci, ma "semplicemente" mostrare lo stato di avanzamento dei lavori dei suoi giochi più attesi, con Forza Horizon 5 su tutti.

Saranno 90 minuti di Xbox Game Pass (a proposito, avete letto la nostra recensione di Psychonauts 2?), giochi Xbox, ma anche PC, essendo quello tedesco uno dei mercati per personal computer più grandi al mondo.

Prima, però, in compagnia di Luca Porro e Pierpaolo Greco seguiremo anche il Magic Showcase 2021 (a partire dalle 16:45) e senza soluzione di continuità passeremo al Destiny 2 Showcase delle 18. Bungie ha intenzione di presentare la Signora dei Sussurri, la sua prossima grande espansione.

Non potete mancare, dunque. La Gamescom 2021 è qui, seguitela con noi!