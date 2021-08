Ghost of Tsushima: Director's Cut primo nelle classifiche inglesi, per un podio solo PlayStation

Ghost of Tsushima: Director's Cut domina le classifiche inglesi di questa settimana, terminata il 21 agosto 2021, che vedono un podio formato da titoli esclusivi PlayStation. Importante il fatto che a fare i numeri migliori sono state le versioni PS5 dei giochi, che hanno venduto più delle loro controparti PS4.

Come già detto, in prima posizione troviamo Ghost of Tsushima: Director's Cut che ha venduto il 91% delle sue copie fisiche su PS5. Segue Ratchet & Clank: Rift Apart, che non esiste in versione PS4. In terza posizione riappare Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che ha visto un incremento delle vendite del 92%. Mario Kart 8 Deluxe, primo la scorsa settimana, è sceso in quarta posizione, pur avendo perso solo il 4% delle vendite.

Vediamo la classifica completa:

Ghost of Tsushima: Director's Cut Ratchet & Clank: Rift Apart Spider-Man: Miles Morales Mario Kart 8: Deluxe Minecraft (Switch) Grand Theft Auto 5 Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game Animal Crossing: New Horizons Assassin's Creed Valhalla FIFA 21

Come sempre è giusto sottolineare che le classifiche inglesi, stilate da GfK, coprono solo le vendite fisiche e non quelle digitali.

Tra i nuovi lanci spicca quello di Madden NFL 22, che ha debuttato in diciannovesima posizione, vendendo il 47% in meno del capitolo precedente. Anche in questo caso il dominio di PlayStation è evidente: il 49% delle copie sono state vendute su PS5, il 32% su PS4, il 13% su Xbox One e il 7% su Xbox Series X/S.