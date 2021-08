Xbox Store: nuovi sconti sui giochi Xbox One e Xbox Series X|S questa settimana

Xbox Store propone una nuova serie di sconti sui giochi Xbox One e Xbox Series X|S, come ogni martedì, all'interno del programma Deals with Gold, a cui si aggiungono poi altre iniziative che portano a una buona quantità di saldi anche per questa settimana.

Come da tradizione, trovate l'elenco completo delle offerte a questo indirizzo sul blog ufficiale di Major Nelson, mentre qui ci limitiamo a segnalare qualche offerta particolarmente interessante per le console Microsoft in questi giorni.

Tra i vari titoli a sconto, come esempio, segnaliamo la presenza di: