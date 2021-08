Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 arriva anche su PS5, come svela il trailer di lancio

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 è finalmente disponibile anche in versione nativa per PS5, come ci ricorda il trailer di lancio appena pubblicato da CI Games. Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno sparatutto in prima persona con protagonista un cecchino professionista, che svolge diverse missioni in grosse mappe open world.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, in cui Alessandra Borgonovo ha scritto:

Nonostante qualche piccolo passettino in avanti, dispiace che Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 indulga negli stessi errori dell'episodio precedente. Se da un lato il fucile di precisione con il suo Dynamic Reticle System offre sempre enormi soddisfazioni, e sebbene l'approccio alla Hitman ben si adatti all'esperienza offerta, dall'altro la persistenza di alcuni bug, l'intelligenza artificiale rimasta problematica e un sistema di arrampicata da rivedere, assieme a una migliore interazione con eventuali ostacoli ambientali, fanno fare al gioco un passo avanti e uno indietro. Rimane così sospeso in un limbo dove le intenzioni sono assolutamente lodevoli, quelle di un prodotto a medio budget che non sfiguri di fronte ad altri blasonati tripla A, ma il risultato finale si dimostra una reiterazione che persiste su alcune imperfezioni.

Per il resto vi ricordiamo che Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 è disponibile anche per PC, Xbox One, Xbox Series X e S e PS4.