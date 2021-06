Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, la recensione

Possiamo procedere stealth, sfruttando le possibilità offerte dall'ambientazione e dai gadget posseduti, oppure adottare una strategia più da guerra aperta e affrontare i nemici faccia a faccia. Ciò che nei fatti discosta questo spin-off non solo da Sniper Elite ma anche dalla serie madre stessa è proprio il "fattore Hitman"; funziona nel complesso, ha trovato la sua quadra e rende l'esperienza molto piacevole nel suo mischiare FPS più tradizionale con un tatticismo di fondo fondamentale per portarci a casa lo stipendio. A un anno e mezzo dal capitolo d'esordio , oggi siamo qui con la recensione di Sniper: Ghost Warriors Contracts 2 , ben ancorato alla formula "squadra che vince non si cambia" nel suo essere divertente e accattivante ma, purtroppo, ancora ostacolato da una intelligenza artificiale non propriamente brillante e bug più o meno importanti.

L'adrenalina del portare a termine la missione senza farsi scoprire, diventando il titolare cecchino fantasma che tutti dovrebbero temere, l'attenta pianificazione di ogni mossa per soddisfare quante più sfide possibili in una volta sola, la sperimentazione di diversi approcci non solo nei riguardi dell'obiettivo ma dell'intera mappa e delle sue insidie: CI Games riesce ancora una volta a restituirci tutto questo, attraverso le cinque aree che dovremo passare prima di raggiungere Bibi Rashida, seguendo passo passo le orme del gioco originale con minime variazioni in termini di gameplay e presentando una migliore disposizione dei nemici che valorizza l'approccio stealth; sfortunatamente, di identico restano anche i problemi passati.

Dalle gelide lande della Russia, passiamo questa volta al caldo torrido del Medio Oriente, nella fittizia regione del Kuamar (situata tra i confini di Libano e Siria). Raven, l'infallibile cecchino di cui vestiremo i panni, viene ingaggiato per fermare la minaccia di Bibi Rashida, vedova del presidente e spietata dittatrice che con il suo pugno di ferro rischia di minare l'economia mondiale. Insomma, la classica situazione in cui non ci si intromette fin quando la questione non diventa scottante ben al di fuori dei confini di chi guerreggia con i propri vicini. Tra minacce armate e giochi di potere, il pericolo rappresentato da Rashida è assolutamente concreto e toccherà a noi indebolirla fino a raggiungerla, eliminando gli obiettivi più sensibili o sabotandone le risorse. Niente di nuovo sotto il sole, bisogna tagliare la testa del mostro dopo averlo indebolito. Siamo chiaramente di fronte a un pretesto narrativo , proprio com'è stato nel capitolo precedente, ma non è affatto un problema perché non è l'impianto narrativo ciò che davvero regge Sniper: Ghost Warrior Contracts 2.

Invisibile e paziente

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, la pazienza è una virtù fondamentale

Come si gioca a Sniper: Ghost Warrior Contracts 2? Per chiunque non avesse familiarità con il primo capitolo, non si tratta solo di piazzarsi dietro l'ottica di un fucile da cecchino e premere il grilletto: è un paziente gioco di incastri, in cui prima di raggiungere l'obiettivo dovremo farci strada lungo la mappa superandone le insidie - che potrebbero essere singole pattuglie non troppo preoccupanti oppure veri e propri avamposti, perfetti per stuzzicare il nostro animo stealth ma non obbligatori da affrontare se preferite fare un giro un po' più largo e passare inosservati. Armati del nostro fido cecchino, di una pistola con silenziatore come arma da fianco e un mitra come secondaria, dovremo far uso dei gadget a disposizione non solo per sondare il territorio (ad esempio sfruttando il drone per restare nascosti e marcare i nemici) ma anche per sbarazzarci dei nemici nei modi più creativi ed efficaci possibili. Tutto sta, come sempre, nell'approccio e in questo senso la libertà di azione è lodevole.

L'obiettivo principale da portare a termine può essere di varia natura, dall'assassinio al sabotaggio, ma nel mezzo possiamo prenderci il tempo di soddisfare alcune sfide proposte dalla missione per ottenere più soldi e punti abilità, entrambi essenziali per migliorare Raven sia in termini di prestazioni sia di equipaggiamento. La via del cecchino non è certo parsimoniosa e più andremo avanti nel gioco, più sarà necessario prepararsi al meglio per superare indenni l'incarico. L'unica vera novità in termini di gameplay è la presenza delle torrette automatiche, che rappresentano una gradita aggiunta in termini strategici qualora aveste bisogno di eliminare, ad esempio, due bersagli nello stesso momento: a uno ci pensiamo noi, all'altro la nostra fida e altamente tecnologica compagna. Per il resto, come sempre, il vero protagonista del gioco è il Dynamic Reticle System: non ha importanza quanto sia lontano il bersaglio, in un attimo possiamo calibrare l'ottica del fucile per ottenere la migliore soluzione di tiro possibile grazie agli indicatori che terranno conto della distanza e di fattori esterni come il vento, facendoci capire come allineare al meglio il mirino. Per i tiratori scelti esperti, all'inizio di ogni missione può essere selezionata la difficoltà, in base al quale le diverse forme di aiuto nell'HUD saranno più o meno attive - ad esempio il livello massimo elimina il puntino rosso che vi indica quando un tiro andrà a segno.



Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, la kill cam fa sempre la sua figura

Insomma, è chiaro anche dal nome del gioco stesso che Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 dà il meglio di sé nel momento in cui si impugna un fucile da cecchino: lavorare in sinergia con il proprio equipaggiamento, sperimentando diverse soluzioni e proiettili, è il nucleo e il bello anche di questo secondo capitolo che ancora una volta valorizza i vostri tiri migliori con la kill cam, grazie alla quale le vostre uccisioni si trasformano in un cinematografico tripudio di sangue e teste che saltano. Le soluzioni per eliminare i bersagli sensibili sono più di una, sta a noi scegliere quale si adatti di più al nostro stile ed eventualmente, in un secondo momento, tentarne un'altra giusto per metterci alla prova in modo diverso. In questo senso, la disposizione sia dei nemici semplici sia dei bersagli di cui sbarazzarci è molto meglio ragionata rispetto al precedente, andando a sopperire a un level design non troppo brillante che alterna in modo disomogeneo vastità deserte a corridoi freddi e spogli; di certo l'ambientazione del Kuamar non aiuta quando si parla di varietà degli ambienti, piuttosto limitata, il fatto però che gli sviluppatori abbiano dato peso alle critiche mosse sulla disposizione dei nemici e abbiano corretto il tiro ci trova assolutamente favorevoli.

Come abbiamo accennato, Raven può migliorare se stesso o il suo equipaggiamento difensivo (corazza e maschera) ma anche andare a lavorare sui gadget e, com'è ovvia che sia, sulle armi: per quanto riguarda la costruzione del personaggio, potete scegliere uno stile più aggressivo o uno di più basso profilo, o addirittura creare un mix dei due - migliorando le nostre capacità di mimetismo ma al tempo stesso dotandovi di una corazza aggiuntiva per reggere meglio le ferite qualora dovessero scoprirci. Non parliamo di ramificazioni infinite come nei GdR, si tratta comunque di un FPS e la loro presenza è contenuta, giustamente limitata a quello che davvero serve sul campo.

Parlando delle armi, ciascuna è personalizzabile in maniera piuttosto approfondita e soprattutto per quanto riguarda il fucile da cecchino dovremo sempre assicurarci non solo di aver equipaggiato il migliore in termini di potenza, ma anche di avergli montato l'ottica che più si confà alle nostre esigenze. La pianificazione, lo abbiamo scritto, è uno dei pilastri del gioco dentro e fuori dalla missione. Questo vale anche per le sfide secondarie, che potrebbero richiedere l'utilizzo di proiettili o gadget particolari per essere portate a termine: il briefing è essenziale per comprendere l'obiettivo e l'ambiente che vi circonda.