Star Wars Jedi: Fallen Order, EA consente l'upgrade gratuito da disco verso PS5 Digital e Series S

Qualche giorno fa è finalmente arrivato l'upgrade gratuito per PS5 e Xbox Series X|S di Star Wars Jedi: Fallen Order. Solitamente questo genere di upgrade funziona in modo diretto: la versione digitale del gioco Xbox One e PS4 diventa quella digitale per la next-gen. Questo vuol dire che occorre stare attenti alla console comprata. Coloro che possiedono molti giochi su disco potrebbero essere portati a comprare le versioni "premium" di PlayStation 5 e Xbox Series X. A meno che i publisher come EA non decidano di venire incontro ai loro fan. Nelle FAQ dell'upgrade gratuito di Star Wars Jedi: Fallen Order, infatti, Electronic Arts dice che è possibile ottenere una versione digitale del gioco compatibile con PS5 Digital e Xbox Series S anche se si possiede la versione su disco del gioco.

A questo indirizzo troverete tutte le istruzioni.

In altre parole, fornendo al servizio clienti di EA la prova di aver comprato la versione su disco del gioco si potrà ottenere un codice digitale da riscattare su Xbox Store o PS Store così da poter giocare alla versione potenziata del gioco di Respawn.

Non è la prima volta che EA fornisce questo genere di servizio: l'aveva fatto anche con FIFA 21. Un'opportunità molto gradita da tutti coloro che vogliono passare al digitale con la nuova generazione di console. Peccato che con Battlefield 2042 la stessa EA abbia deciso di rinunciare a smart delivery e upgrade gratuito.