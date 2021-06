Battlefield 2042 costerà 79,99 euro su PS5 e Xbox Series X|S, 10 euro in più che su PS4 e One

All'interno del comunicato stampa che annuncia tutti i dettagli sull'uscita di Battlefield 2042, il nuovo capitolo della serie di sparatutto di DICE, conosciuto in precedenza come Battlefield 6, EA ha annunciato ufficialmente che la versione PS5 e Xbox Series X|S del gioco costerà 79,99 euro. In altre parole costerà 10 euro in più che su PS4 e Xbox One.

Ecco la comunicazione ufficiale:

"Battlefield 2042 è ora disponibile per il pre-ordine e sarà lanciato nei negozi al dettaglio e digitali il 22 ottobre al prezzo di 59,99 € su PC, 69,99 € su Xbox One PlayStation 4, e 79,99 € su Xbox Series X e S e PlayStation 5. I membri di EA Play potranno usufruire di una prova di 10 ore a partire dal 15 ottobre 2021. I membri di EA Play e i giocatori che effettuano la prenotazione riceveranno l'accesso anticipato all'Open Beta."

Questo vuol dire che non solo EA ha deciso di abbracciare ufficialmente la politica di sovrapprezzo per i giochi next-gen, ma ha anche deciso di non abbracciare lo Smart Delivery o il Dual Entitlement, come è chiamato in FIFA 21 e Madden NFL 21, per il suo prossimo sparatutto.

Nella nostra corposa anteprima di Battlefield 2042 vi raccontiamo tutte le novità in arrivo per questo attesissimo capitolo, cosa lo differenzia dai precedenti capitoli e cosa, invece, lo rende coerente con le radici della serie.

Battlefield 2042 uscirà il 22 ottobre 2021 per PS4, PS5, Xbox One, PC e Xbox Series X|S.