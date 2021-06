Greak: Memories of Azur, data di uscita per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam

Team17 e Navegante Entertainment hanno annunciato la data di uscita di Greak: Memories of Azur un affascinante avventura single player per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam. Questo gioco sarà disponibile in edizione digitale su console e PC a partire dal 17 agosto 2021. Inoltre Greak: Memories of Azur arriverà in edizione fisica per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Greak: Memories of Azur è un'avventura disegnata a mano che vedrà i giocatori prendere contemporaneamente il controllo di Greak, Adara e Raydel, tre tenaci fratelli che offrono le loro abilità uniche che saranno fondamentali nella lotta contro l'invasione mortale nella loro patria.

Con le terre di Azur invase dai mortali Urlag, i giocatori dovranno alternarsi tra i tre fratelli per esplorare ambientazioni sempre più ostili e fuggire da Azur. Greak offre agilità e capacità di adattarsi dove gli altri non lo faranno, Adara esercita la magia arcana con effetti devastanti e l'abilità in battaglia di Raydel e l'equipaggiamento specializzato li rendono un temibile trio per i nemici che invadono la loro casa.

Ogni fratello vanta i propri poteri e abilità e i giocatori potranno passare da un personaggio all'altro del trio per navigare al meglio nel mondo. Lo sviluppatore ha anche pubblicato una manciata di nuove immagini per accompagnare l'annuncio.

Cosa ve ne pare?