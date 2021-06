Xbox: Microsoft vuole superare il concetto di console, per il CEO Satya Nadella

Satya Nadella, il CEO di Microsoft, è apparso vicino a Phil Spencer per illustrare e avallare la nuova filosofia di Xbox. che mira a una democratizzazione completa dei videogiochi, andando oltre il concetto di console, ossia la vendita dell'hardware. Ognuno deve giocare sullo schermo che vuole, sostanzialmente.

Secondo Nadella, Microsoft ha tre vantaggi sulla concorrenza per riuscire a fondare questo futuro: le sue tecnologie di cloud gaming all'avanguardia, già impiegate da Xcloud; le risorse del gruppo con cui costruire il valore aggiunto dei suoi servizi in abbonamento, in particolare l'Xbox Game Pass e il focus sul dare potere ai creatori.

Da notare che Nadella indossa una felpa di Halo Infinite, probabilmente la prossima grande esclusiva Xbox, e che parla da un set costruito con moltissimi riferimenti ai videogiochi (qualcuno ci troverà sicuramente qualche spunto di annunci futuri).

L'avallo di Nadella è importante per il settore Xbox, perché significa che Spencer e i suoi hanno il supporto dell'intera Microsoft. Se volete altri dettagli sulla nuova filosofia che sta perseguendo la casa di Redmond in ambito videoludico, leggete il nostro speciale intitolato Il futuro di Xbox, tra Game Pass e Cloud Gaming, spiegato da Microsoft.