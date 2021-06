Sid Meier’s Civilization 6 Anthology è disponibile per PC

Dopo un lunga campagna di DLC ed espansioni Firaxis e 2K Games hanno deciso di terminare il percorso editoriale di Sid Meier's Civilization VI con un'antologia contenente tutte le cose pubblicate fino a questo momento. La Sid Meier's Civilization 6 Anthology, disponibile da oggi su PC, ha al suo interno le due grandi espansioni pubblicate finora, ma anche i DLC pubblicati nel tempo all'interno del Season Pass.

Ecco cosa include Sid Meier's Civilization VI Anthology:

Sid Meier's Civilization VI gioco base;

Civilization VI - Rise and Fall espansione;

Civilization VI - Gathering Storm espansione;

Civilization VI - New Frontier Pass;

Tutti i DLC: Civilization VI - Poland Civilization & Scenario Pack, Civilization VI - Vikings Scenario Pack, Civilization VI - Australia Civilization & Scenario Pack, Civilization VI - Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack, Civilization VI - Nubia Civilization & Scenario Pack and Civilization VI - Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack.

La copertina della Sid Meier's Civilization VI Anthology

Si tratta di un modo per recuperare uno dei migliori strategici disponibili su PC nella sua forma più completa. Per tutti i fan questa antologia potrebbe voler dire che Firaxis adesso di occuperà al massimo delle sue possibilità del nuovo capitolo del gioco, così da contrastare in qualche modo l'uscita di Humankind, questa la nostra prova, il concorrente diretto sviluppato da Amplitude, lo studio di Endless Legend.