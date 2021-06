Hot Wheels Unleashed, trailer di Skatepark, la quarta ambientazione

Milestone ha pubblicato un nuovo trailer di Hot Wheels Unleashed dedicato a Skatepark. Si tratta della quarta ambientazione del gioco di corse arcade, un livello tutto rampe, ringhiere e half-pipe. Lo Skatepark è il palcoscenico con il più grande spazio a disposizione per liberare la creatività e costruire piste, proprio per l'assenza di arredi e pareti.

Nelle scorse settimane sono già stati svelati altri 3 ambienti: il Garage buio e arrugginito, con il suo mood underground, lo Skyscraper, un cantiere che metterà alla prova la paura dell'altezza dei giocatori e il College Campus, dove i giocatori potranno costruire piste in un tipico college americano.

Il nuovo video di gameplay ha anche svelato sette nuovi veicoli degli oltre 60 disponibili al Day 1. Ovvero: Bad to the Blade, Hot Wheels High, Veloci-Racer, Solid Muscle, Tur-Bone Charged, Roller Toaster, Time Attaxi.

Hot Wheels Unleashed offre ai giocatori l'opportunità di guidare le auto come se stessero giocando con le macchinine giocattolo. Il gameplay include gare adrenaliniche, un'ampia scelta di veicoli Hot Wheels con diversi attributi e livelli di rarità che i giocatori possono personalizzare con skin diverse e piste sbalorditive ambientate in luoghi della vita quotidiana con pezzi di pista speciali e oggetti interattivi. Il gioco include anche un rivoluzionario Track Editor che consente ai giocatori di personalizzare le piste in qualsiasi location di gioco e di condividerle con la community.