Hot Wheels Unleashed: trailer del livello College Campus

Milestone e Mattel hanno pubblicato un nuovo video di gameplay di Hot Wheels Unleashed. Questo video è incentrato sulla terza ambientazione che potremo esplorare nel gioco, ovvero il College Campus.

Situato in un tipico liceo americano, il College Campus è un ambiente complesso con un corridoio principale che collega tre diverse stanze: la biblioteca, l'aula e il laboratorio di chimica. Il giocatore può creare piste che collegano stanze diverse usando il corridoio o il pozzo di ventilazione molto in alto

Altre 2 location sono già state rivelate: il garage scuro e arrugginito, con il suo mood underground e il grattacielo, un cantiere che metterà alla prova la paura delle altezze dei giocatori.

Il nuovo video di gioco ha anche svelato sei nuovi veicoli tra gli oltre 60 disponibili al Day 1. Le nuove sei macchinine rivelate sono: Street Wiener, Total Disposal, Power Rocket, Skull Crusher, Tanknator, Winning Formula ed Exotique.

Altre ambientazioni e auto saranno svelate nei prossimi mesi.

Hot Wheels Unleashed offre ai giocatori l'opportunità di guidare le auto come se stessero giocando con le macchinine reali. Il gameplay include gare adrenaliniche, una vasta scelta di veicoli Hot Wheels con diversi attributi e livelli di rarità che i giocatori possono personalizzare con diverse skin e piste sbalorditive ambientate in luoghi della vita di tutti i giorni con pezzi di pista speciali e oggetti interattivi. Il gioco presenta anche un Track Editor che consente ai giocatori di personalizzare le piste in qualsiasi ambientazione e condividerle con la community del gioco.