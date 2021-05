Back 4 Blood, personaggi e nemici presentati con un trailer da Turtle Rock Studios

Back 4 Blood torna a mostrarsi con un trailer per presentare i nemici e i personaggi del gioco, ovverosia gli Sterminatori: sopravvissuti grazie alla propria immunità al virus, che hanno il compito di ripulire le strade dagli zombie.

In uscita il 12 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox, Back 4 Blood ripropone la formula del classico Left 4 Dead per proiettarci all'interno di furiosi scontri a fuoco contro orde di non-morti.

La squadra degli Sterminatori è composta da Walker, Doc, Karlee, Jim e poi ancora Hoffman, Evangelo, Ma' e Holly: otto eroi dotati ognuno di specifiche peculiarità che pesano in battaglia.

Dopodiché ci sono ovviamente gli Infestati che dovremo combattere, divisi anch'essi in categorie e dotati di abilità differenti: il Distruttore è un grosso tank molto resistente, l'Orco lancia contro i suoi bersagli delle grosse palle di poltiglia, ecc.

Il bestiario è insomma piuttosto ricco e variegato, così come i protagonisti di Back 4 Blood: non vediamo l'ora di provare il gioco con mano per capire se può davvero imporsi come il sequel spirituale di L4D.