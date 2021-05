Virtua Fighter x esports sarà svelato la settimana prossima, aperto il sito teaser

SEGA ha aperto il sito teaser di Virtua Fighter x esports, il misterioso progetto legato alla sua celebre serie di picchiaduro ad incontri lanciato al Tokyo Game Show 2020. Il Virtua Fighter x esports sarà svelato il 27 maggio alle 13, sul canale YouTube creato per l'occasione.

A questo indirizzo potrete trovate tutti i (pochi) dettagli svelati da SEGA. Si tratta di un semplice countdown che rimanda al 27 maggio alle 13. C'è anche il link al canale YouTube, così da cominciare a metterlo tra i preferiti.

Il sito teaser di Virtua Fighter x esports.

Oltre a questo non c'è molto altro. Nata nel 1993, la serie di Virtua Fighter per anni è stata uno dei punti di riferimento della scena competitiva mondiale. Solo che dopo Virtua Fighter 5 Final Showdown, lanciato tra il 2010 e il 2012, SEGA non ha più trovato modo di tornare sulla serie, nonostante i suoi episodi siano ospiti fissi della serie di Yakuza.

Il suffisso esport affiancato al nome della serie fa pensare ad un reboot di Virtua Fighter con il gaming competitivo in testa, magari legato all'evoluzione dell'EVO in collaborazione con Sony.