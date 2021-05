Layers of Fear 2 per Nintendo Switch, trailer di lancio live action da Bloober Team

Layers of Fear 2 è approdato anche su Nintendo Switch e Bloober Team ha pensato bene di celebrarne il lancio con un interessante trailer live action.

Disponibile da ieri su eShop, Layers of Fear 2 ci mette nei panni di un attore invitato a partecipare alle riprese di un film da un misterioso regista, ma la situazione assume subito una piega inaspettata.

Il set scelto è infatti una grossa nave commerciale, ma sembra che oltre al protagonista non ci sia nessuno a bordo e ben presto l'atmosfera si fa pesante mentre strani rumori sembrano provenire dalle varie cabine.

Le telecamere sono tutte su di te: il centro della scena. Non sei solo nel personaggio, sei IL personaggio. La parte da interpretare è unicamente tua. Scritta solo per te. Il silenzio ti accoglie. Nessun ordine del regista. Nessuna indicazione di dover diventare questa versione di te. La necessità di agire invade la tua mente, ma le pagine del copione sono vuote.

Layers of Fear 2, una delle stanze che avremo modo di visitare nel gioco.

Il tuo passato ti ha trasformato in quel che sei, costringendoti a imparare le abilità richieste per migliorare la tua arte. Lo stesso passato ti ha inflitto profonde cicatrici, non solo all'esterno, dove tutti possono vederle, ma anche in un luogo così profondo da non avere forma. Cerchi di soffocare i ricordi, ma lasci che quelle esperienze ti conducano nel ruolo, o nel personaggio, che devi interpretare.

L'oscurità ti avvolge, mentre resti silenziosamente sotto i riflettori: gli unici suoni che senti sono il battito del tuo cuore, oltre al lontano sciabordio delle onde contro lo scafo e al suono delle cineprese puntate su di te, a preservare questo momento per l'eternità. Da lontano, una voce profonda e autoritaria si leva. Recita. Che ruolo interpreterai?