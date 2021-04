Hot Wheels Unleashed: trailer di gameplay svelato da Milestone

Milestone ha rilasciato il primo trailer di gameplay dedicato a Hot Wheels Unleashed, nuovo gioco di guida dedicato alle macchinine da collezione. Questo primo filmato di gioco ci permette di capire che tipo di esperienza dobbiamo aspettarci. Potete vedere il trailer qui sopra.

All'interno di Hot Wheels Unleashed, i giocatori potranno fare derapate, sfruttare il turbo, saltare e schiantarsi con le proprie macchinine preferite all'interno degli iconici percorsi arancio. Ci saranno varie modalità di gioco single player e sarà possibile giocare con gli amici in gare multigiocatore, sia online che offline.

Hot Wheel Unleashed

Abbiamo avuto la possibilità di provare Hot Wheels Unleashed; ecco cosa ne pensate: "La demo di Hot Wheels Unleashed che abbiamo provato è un chiaro ed evidente work in progress, un piccolo assaggio dell'esperienza che Milestone sta cercando di mettere a punto. C'è ancora parecchio lavoro da fare per il team italiano, l'obiettivo è ritrovare lo spirito delle origini e puntare su soluzioni vivaci per esaltare la giocattolosità del suo nuovo racer su licenza Hot Wheels". Potete leggere il testo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che Hot Wheels Unleashed sarà disponibile a partire da settembre 2021 su PC. Per il momento, una delle caratteristiche più promettenti di questo gioco è la modalità Editor, che permetterà di creare i propri percorsi e condividerli con il resto della community.